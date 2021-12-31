"У країні психоз": найкращий тренер УПЛ оцінив вплив політичної ситуації на розвиток української футбольної першості

Румунський фахівець позитивно дивиться на майбутнє УПЛ.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився своєю думкою про нинішній рівень української Прем'єр-ліги та про те, як політична ситуація в Україні впливає на розвиток футболу.

"Рівень УПЛ сильно впав! Багато команд зникли. Тільки зараз вони починають повертатися. "Дніпро" це зробив, повертається "Металіст", який незабаром вийде до найвищого дивізіону. Люди, що пішли з футболу, повертаються.

Тоді вони здалися, бо побачили, що "Шахтар" дуже легко все виграє. Але зараз люди із можливостями повертаються! Наступного року буде максимально збалансовано чемпіонат. За останніх п'ять років з'явилися інші команди, але вони не на рівні попередніх.

Конфлікт України та Росії? Хтозна, що буде. Ніхто не знає. Усі чекають, щоби справи пішли вперед. Пристрасть людей до футболу невпинно зростає. Інтерес дуже високий.

Легіонери? Все залежить від того, що ви пропонуєте. Молодь приїжджає. Тому що їм дають можливість грати, особливо у перших 4-5 командах, які ведуть боротьбу за місце у єврокубках.

У 2022 році давайте позбавимося цієї пандемії раз і назавжди. Очевидно, є психоз через можливий збройний конфлікт в Україні, бо є постійна загроза. Деякі з лідерів це не усвідомлюють. Сподіваюся, що люди зберігатимуть ентузіазм, хоч би що трапилося. "Завтра буде новий день", – цитує Луческу Gazeta Sporturilor.

На зимові канікули "Динамо" піщно на другому рядку турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від "Шахтаря" на два очки.

У наступному, 19-му турі "біло-сині" зустрінуться з "Інгульцем".

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