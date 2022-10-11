У кривавій боротьбі: "Шахтар" на останніх секундах втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів

У вівторок, 11 жовтня, донецький "Шахтар" провів поєдинок з мадридським "Реалом" у четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Донецький "Шахтар" зіграв внічию з мадридським "Реалом" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Матч завершився з рахунком 1:1 .

Рахунок матчу було відкрито на початку другого тайму - Богдан Михайліченко закрутив м'яч у глибину штрафного майданчика, де його головою зустрів Олександр Зубков і вразив ворота. До кінця поєдинку "Реал" так і не зумів відповісти "гірникам".

На останніх секунках матчу Антоніо Рюдігер виграв верхову боротьбу в Анатолія Трубіна і зрівняв рахунок. При цьому гравці стукнулись головами - було багато крові.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

В іншому матчі четвертого туру в групі F шотландський "Селтік" вдома поступився "РБ Лейпцигу" - 0:2 . Перемогу німецькій команді принесли голи Тімо Вернера та Еміля Форсберга у другому таймі.

Нагадаємо, що у поєдинку третього туру "Шахтар" поступився мадридському клубу з рахунком 2:1 .

Після чотирьох турів "Шахтар" з 4 очками та перебуває на третьому місці в своїй групі. Лідирує "Реал" з 10 балами. РБ "Лейпциг" із шістьома пунктами посідає другу сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.

Поєдинки 5-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Селтік" - "Шахтар", РБ "Лейпциг" - "Реал".

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