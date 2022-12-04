У кроці від національного рекорду: Мессі обігнав Марадону за голами на чемпіонатах світу

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі вийшов на друге місце за голами в складі національної команди на чемпіонатах світу.

Мессі відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Австралії, в якому "альбіселесте" здобули перемогу з рахунком 2:1 .

Цей забитий м'яч став для семиразового володаря "Золотого м'яча" дев'ятим на світових першостях. За цим показником він випередив легендарного Дієго Марадону, на рахунку якого вісім голів на ЧС.

Більше голів на чемпіонатах світу, ніж Мессі, у футболці збірної Аргентини забив лише Габріель Батістута – десять м'ячів.

Цікаво, що гол австралійцям став лише першим для Мессі в плейоф ЧС. Попередні вісім голів на світових першостях Ліонель забив у матчах групової стадії.

Зрівнятися з Батістутою або й побити його рекорд за голами у складі національної команди на планетарних першостях Мессі може вже у чвертьфіналі ЧС-2022, де суперником аргентинців буде збірна Нідерландів. Гра відбудеться в п'ятницю, 9 грудня, початок – о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу є німецький нападник Мірослав Клозе, який забив 16 голів у 24 матчах, зігравши на чотирьох Мундіалях поспіль (2002, 2006, 2010, 2014).

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