У Кубку Іспанії воротар "витягнув" команду до наступного етапу, забивши м'яч перед фінальним свистком (відео)

Потім він ще й виграв дуель у серії пенальті.

Ще надовго залишиться в пам'яті 1 грудня для голкіпера " Атлетіко Балеареса " Хаві Хінарди.

У матчі 1-го раунду Кубка Іспанії цей воротар став справжнім рятівником для свого колективу. Поступаючись із рахунком 0:1, всі гравці "Атлетіко Балеареса" вирушили до воріт суперника під час подачі зі штрафного, не став винятком й Хінарди. Зазначимо, що на табло тоді йшла п'ята з трьох компенсованих хвилин до основного часу.

Як з'ясувалося, Хінарді не даремно пішов у атаку, адже саме йому вдалося відзначитися в сітці воріт опонента - воротар вдало зіграв головою, переправивши ігрове знаряддя точно за призначенням.

Зазначимо, що саме цей гол дозволив перевести матч у додатковий час, а вже потім й у серію пенальті, де сильнішими були саме футболісти "Атлетіко Балеарес".

Раніше розповідалося про те, що у Китаї воротар забив м'яч зі своєї половини поля вже на першій хвилині гри: відео курйозного голу.