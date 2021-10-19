"У легкій вазі немає нікого краще": батько кривдника Ломаченка розхвалив українця

Свій наступний бій Василь проведе 11 грудня.

Батько та тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопес-старший розхвалив українського боксера Василя Ломаченка.

Так, за його словами, Ломаченку наразі немає рівних у легкій вазі. Про це він розповів в інтерв'ю для The Fighter's Voice.

"На Ломаченка не звертають належної уваги, оскільки думають, що все можуть його перемогти. Але я всім говорив, що Ломаченко розбереться з Накатани за сім раундів, і він це зробив.

У легкій вазі немає нікого краще, ніж Ломаченко. Він з'їсть Девіна Хейні і Джервонту Девіса. Зараз Ломаченко з'їсть будь-якого в легкому дивізіоні. Але якщо вони почекають два-три роки, то це буде вже інша історія", - зазначив Теофімо Лопес-старший.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок українець проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш ;

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що ; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що Ломаченко вирушив до США готуватися до битви з Коммі.

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