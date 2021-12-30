У лісі в США знайшли останки бійця MMA, який зник у 2020 році

У лісі в США знайшли останки бійця MMA, який зник у 2020 році

Смерть Кенінга не була насильницькою.

В американському місті Бренсон, штат Міссурі, виявлено останки бійця-аматора ММА Девіда Кеніга.

Про це повідомляє MMA Junkie.

За даними поліцейського управління Бренсона, людські останки знайшли в лісовій зоні. Їх помітив чоловік, який шукав оленячі роги. Це сталося 22 грудня, проте про це стало відомо лише 29 грудня. У поліції підтвердили, що останки належать спортсмену, під час обшуку на місцевості було виявлено його особисті речі. Судово-медична експертиза встановила, що смерть не була насильницькою.

Судово-медична експертиза підтвердила, що останки належать Девіду Кенігу. У ході обшуку було також виявлено особисті речі спортсмена-аматора.

За даними судмедексперти, смерть бійця не була насильницькою. Востаннє Кеніга бачили живим 8 лютого 2020 року. У березні 2020-го спортсмена було оголошено зниклим безвісти.

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