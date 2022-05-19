У лижних перегонах ухвалили "історичне рішення" щодо жіночих та чоловічих дистанцій на рівні Кубка світу

У лижних перегонах ухвалили "історичне рішення" щодо жіночих та чоловічих дистанцій на рівні Кубка світу

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) проголосувала за зміни жіночої дистанції на змаганнях Кубка світу.

Тепер лижники та лижниці долатимуть однакові за довжиною відрізки траси.

Таке рішення прийняли на засіданні комітету лижних перегонів, повідомили на офіційному сайті FIS.

"Ніхто не має ставити під сумнів, що спортсменки-жінки здатні долати ті самі дистанції, що й чоловіки. Історичне рішення", – заявили у федерації.

Правила запрацюють на Кубку світу 2022/23. Це стосується також юніорських та юнацьких рівнів. Лижники змагатимуться на таких дистанціях: спринт (10 км, 20 км, 50 км) та скіатлон (20 км). Раніше жінки бігли 10 та 30 км, а у скіатлоні – 15.

Крім того, FIS вирішила дозволити країнам із квотою менше чотирьох лижників виставляти чотирьох спортсменів кожної статі у особистих перегонах на етапах, де проводиться естафета чи командний спринт.

У змішаних естафетах кожна країна матиме право виставити дві команди. Будуть можливі два варіанти розміщення: жінка – чоловік – жінка – чоловік та чоловік – жінка – чоловік – жінка.

Якщо у збірної недостатньо спортсменів, щоб сформувати естафетну команду, вони можуть створити змішану команду з представниками іншої країни (в одній команді можуть бути лижники з двох країн).

Нова система дозволить набирати очки ширшому колу спортсменів, а також стимулює дистанційників брати участь у спринтерських перегонах і навпаки.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила нове рішення щодо відсторонення Росії та Білорусі від світових баскетбольних змагань.

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