"У Ломи вже був шанс": зірковий американський боксер різко "закрив рота" промоутеру українця

"У Ломи вже був шанс": зірковий американський боксер різко "закрив рота" промоутеру українця

Девін Гейні хоче перехопити у Василя бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Володар пояса WBC у легкій вазі Девін Гейні обурився словами голови компанії Top Rank Боба Арума, який веде справи українця Василя Ломаченка.

У нещодавньому інтерв'ю Арум заявив, що бій Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа буде набагато масштабнішою подією, ніж поєдинок Камбососа з Гейні.

"Правду кажучи, в Австралії ніхто не знає Девіна Гейні. Його поєдинки там узагалі ніде не показували. Усі, хто стежить за боксом у всьому світі, включаючи Австралію, знають Ломаченка. Так що бій Камбососа з Ломаченком в Австралії буде набагато більшим, ніж з Хейні", - сказав Арум FightHype.com.

Після цих слів 23-річний американець різко відповів 90-річному промоутеру в Twitter.

"Стули пельку, Бобе. У Ломи вже був шанс", - написав Гейні, пригадавши поразку Ломаченка від Теофімо Лопеса в бою за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі в жовтні 2020 року.

STFU BOB! LOMA HAD HIS SHOT! https://t.co/R0jKD3j1Gd — Devin Haney (@Realdevinhaney) January 19, 2022

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. У послужному списку Хейні 27 перемог (15 - нокаутом) у 27 поєдинках. У ніч проти 5 грудня він переміг свого співвітчизника Джозефа Діаса та захистив титул WBC у легкій вазі.

та захистив титул WBC у легкій вазі. В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

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