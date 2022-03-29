У Маріуполі російські окупанти вбили екскапітана збірної України з водного поло

Чемпіон України став черговою жертвою розв'язаної Росією війни.

У Маріуполі на 39-му році життя від обстрілу з боку російських окупантів загинув колишній капітан збірної України з водного поло Євген Обедінський.

Ватерполіст був убитий 17 березня. Про це повідомив його батько і тренер Олександр Обедінський.

"17 березня 2022 року в Маріуполі загинув мій син Женя. Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, чудовим спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець", капітаном національної збірної України.

Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, як би йому не було важко. У нього завжди була одна відповідь: не хвилюйся тато, я впораюся" - написав Олександр Обедінський.

Раніше повідмлялося, що під час оборони Маріуполя загинув український боєць змішаних єдиноборств Єгор Біркун та український веслувальник Іван Щокін.Також у Маріуполі від влучання ворожого снаряду в будинок загинула юна українська гімнастка Катерина Дяченко.

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