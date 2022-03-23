У Маріуполі від влучання ворожого снаряду в будинок загинула юна українська гімнастка

Катерина Дяченко стала черговою жертвою російського вторгнення.

Українська гімнастка 2011 року народження Катерина Дяченко загинула внаслідок обстрілів російськими окупантами Маріуполя.

Сумну звістку повідомила тренерка з художньої гімнастики Анастасія Мещаненкова.

Будинок, де перебувала Катерина, обвалився після потрапляння російського снаряду. Рятувальники дістали з-під завалів уже мертве тіло дитини.

"У Маріуполі загинула вихованка моєї одногрупниці. Цьому може бути якесь виправдання? Подивіться на цю талановиту дівчинку. Вона повинна була підкорювати сцени і дарувати усмішку світу! У чому винні діти? Я вірю, що для кожного, хто причетний до цього злочину, знайдеться місце в пеклі. І якнайшвидше", - написала Мещаненкова на своїй сторінці в Instagram.

фото - instagram.com/meschanenkova_n

Раніше повідомлялося, що український веслувальник загинув, обороняючи Маріуполь від окупантів.

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