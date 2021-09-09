У матчі Польща - Англія розгорівся скандал через акцію проти расизму: Левандовські закликав до поваги

У матчі Польща - Англія розгорівся скандал через акцію проти расизму: Левандовські закликав до поваги

Польські уболівальники освистали англійських футболістів, які схилили коліно на підтримку руху BLM.

Поєдинок 6-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 Польща - Англія затьмарив інцидент перед стартовим свистком.

Гравці "Трьох левів" стали на одне коліно, щоб підтримати рух за права темношкірих Black Lives Matter, а у відповідь почули з трибун свист польських фанатів.

Польська команда в повному складі залишилася стояти на газоні стадіону у Варшаві. Однак капітан поляків Роберт Левандовські не проігнорував цей епізод. Зірка "Баварії" суворо подивився у бік трибун і показав пальцем на нашивку зі словом "Respect" ("Повага"), що розміщена на рукаві у кожного футболіста.

| Europe



| Alors que les supporters polonais sifflaient les Anglais qui posaient un genou au sol, Lewandowski a montré le mot « RESPECT » de son maillot, BRAVO !



| @toribiotome pic.twitter.com/zuObkUDjNp — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) September 8, 2021

Зустріч закінчилася з рахунком 1:1. На гол Гаррі Кейна, забитий на 72-й хвилині, господарі відповіли м'ячем Даміана Шиманського в компенсований час.

Після шести матчів Англія з 16 балами очолює групу I, поляки йдуть третіми з 11 очками у своєму активі.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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