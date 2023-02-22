У матчі проти найгіршої команди ліги: Мудрик встановив антирекорд АПЛ

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик відзначився антирекордом у домашньому матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Саутгемптона".

Команда Грема Поттера зазнала сенсаційної поразки (0:1) від аутсайдера АПЛ.

22-річний українець розпочав матч на лавці для запасних, але вийшов на заміну на 64-й хвилині. За проведений на полі час Михайло 20 разів втратив м'яч.

Як повідомляє Football London з посиланням на Sky Sports, це стало антирекордом АПЛ серед футболістів, які виходили на заміну в другому таймі.

Наразі "Челсі" (31 очко) посідає десяте місце в таблиці АПЛ. У наступному турі "пенсіонери" 26 лютого на виїзді зустрінуться із "Тоттенгемом".

Нагадаємо, цієї зими Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря", підписавши із "синіми" контракт до літа 2030 року. За його трансфер "гірники" отримали 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів євро передбачено бонусами.

Михайло дебютував за "пенсіонерів" у матчі 21-го туру АПЛ проти "Ліверпуля". У цьому поєдинку українець встановив швидкісний рекорд сезону англійської Прем'єр-ліги.

На цей момент Мудрик зіграв за "Челсі" п'ять матчів (чотири в АПЛ та один у Лізі чемпіонів), не відзначившись результативними діями.

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