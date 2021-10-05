"У мене багато різних ідей": Мілевський розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри

Ексфутболіст все ще сумує за тренувальними буднями.

Колишній футболіст Артем Мілевський розсекрети плани на майбутнє після того, як оголосив про завершення кар'єри.

Цим він поділився в програмі "Великий футбол".

"Чим далі займуся? Це буде медійна сфера. Важко закінчувати футбольну кар'єру, потрібно перебудовуватися.

Коли граєш, то у тебе все за звичним графіком: приїзд на базу в Конча-Заспу, тренування з Алієвим, від'їзд додому, обід... Так кожен день. Загалом, я дуже сумую за цим.

Шукаю свій напрямок. Чим швидше, тим краще, хочу його знайти. Потрібно намагатися, зустрічатися і спілкуватися з людьми, щось робити, а не сидіти вдома. Не можна закриватися в собі. У мене багато різних ідей. Потрібно просто знайти стан своєї душі", - зазначив Мілевський.

Більшу частину своєї кар'єри Мілевський провів у "Динамо", за яке провів 241 матч і забив 82 м'ячі;

Артем також пограв у Туреччині, Хорватії, Румунії, Росії, Білорусі та Угорщині;

Його останнім клубом був "Минай", з якого він пішов після закінчення минулого сезону;

після закінчення минулого сезону; У складі збірної України форвард зіграв 50 матчів і забив 8 м'ячів.

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