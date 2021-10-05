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"У мене багато різних ідей": Мілевський розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри

"У мене багато різних ідей": Мілевський розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри

"У мене багато різних ідей": Мілевський розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри

instagram.com/timi1010

Ексфутболіст все ще сумує за тренувальними буднями.

Колишній футболіст Артем Мілевський розсекрети плани на майбутнє після того, як оголосив про завершення кар'єри.

Цим він поділився в програмі "Великий футбол".

"Чим далі займуся? Це буде медійна сфера. Важко закінчувати футбольну кар'єру, потрібно перебудовуватися.

Коли граєш, то у тебе все за звичним графіком: приїзд на базу в Конча-Заспу, тренування з Алієвим, від'їзд додому, обід... Так кожен день. Загалом, я дуже сумую за цим.

Шукаю свій напрямок. Чим швидше, тим краще, хочу його знайти. Потрібно намагатися, зустрічатися і спілкуватися з людьми, щось робити, а не сидіти вдома. Не можна закриватися в собі. У мене багато різних ідей. Потрібно просто знайти стан своєї душі", - зазначив Мілевський.

  • Більшу частину своєї кар'єри Мілевський провів у "Динамо", за яке провів 241 матч і забив 82 м'ячі;
  • Артем також пограв у Туреччині, Хорватії, Румунії, Росії, Білорусі та Угорщині;
  • Його останнім клубом був "Минай", з якого він пішов після закінчення минулого сезону;
  • У складі збірної України форвард зіграв 50 матчів і забив 8 м'ячів. 
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