"У мене не найкраща англійська": чемпіонка Wimbledon з Москви проігнорувала запитання про війну в Україні

Рибакіна народилася в Москві і раніше представляла на змаганнях Росію, проте 2018 року змінила громадянство та почала виступати за Казахстан. Після тріумфу на Wimbledon 23-річну тенісистку на пресконференції запитали, чи засуджує вона війну, яку президент РФ Володимир Путін розпочав в Україні.

Однак Єлєна ухилилася від відповіді. Спочатку вона вдала, що нібито не почула запитання. А потім проігнорувала його, пославшись на погане знання англійської мови.

- Я розумію, що ви представляєте Казахстан. Але, очевидно, що у вас є російське коріння. Чи є якісь переживання, що Росія може намагатися політизувати цю перемогу?

- Я не знаю. Щодо мене, то, як я говорила в минулих інтерв’ю, я граю за Казахстан вже дуже довго. Я представляю цю країну на великих турнірах, на Олімпіаді, це була моя мрія. Я не знаю, що буде. Тобто, завжди є якісь новини, але я нічого не можу з цим вдіяти.

- Вімблдон усунув російських гравців цього року частково через переживання щодо пропаганди Володимира Путіна. Очевидно, ви представляєте Казахстан, але ви народилися і виросли у Росії. Ви засуджуєте війну та дії Путіна?

- Вибачте, я не почула.

- Ви засуджуєте війну та дії Путіна? Я думаю, що людям хотілося б знати, якою є ваша позиція.

- Вибачте, у мене не найкраща англійська. Я не зрозуміла другу частину питання. Зі свого боку я можу сказати лише те, що представляю Казахстан. Я не вибирала, де мені народитись. Люди повірили у мене. Казахстан мене сильно підтримує. Навіть сьогодні я чула багато підтримки. Я бачила прапори. Так що я не знаю, як відповісти на ваше запитання, - сказала Рибакіна.

У фінальному матчі Wimbledon представниця Казахстану, яка розташовується на 23-му місці в рейтингу WTA, обіграла другу ракетку світу туніску Онс Жабер - 3:6, 6:2, 6:2.

Для обох тенісисток це був перший фінал турніру Великого шолома. Відтак, Рибакіна завоювала дебютний титул Grand Slam у кар'єрі.

Нагадаємо, в чоловічому фіналі Wimbledon-2022 зіграють австралієць Нік Кірьос і серб Новак Джокович. Вирішальний матч відбудеться в неділю, 10 липня.

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