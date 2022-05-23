"У мене немає більших кумирів": Зозуля зустрівся з пораненими українськими воїнами в Іспанії (фото)

"У мене немає більших кумирів": Зозуля зустрівся з пораненими українськими воїнами в Іспанії (фото)

Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля продовжує активно підтримувати Україну під час війни з російськими окупантами.

Нещодавно Роман Зозуля виставив на аукціон унікальний "убекс", щоб допомогти українським захисникам. А тепер 32-річний футболіст відвідав поранених бійців ЗСУ, які прилетіли на лікування до Іспанії.

Форвард привітав українських військових з днем морської піхоти та зазначив, що їхній внесок у боротьбу з російськими загарбниками назавжди залишиться у світовій історії.

"Сьогодні вночі до Мадрида прилетіли українські Герої на лікування та реабілітацію. Оскільки я великий фанат наших захисників, то не міг пропустити нагоду поспілкуватися з ними і привітати зі святом.

Немає у мене більших кумирів, ніж наші Воїни. Захоплююсь і вірю в кожного. Ви вже не лише в історії України, але і у світовій. З вашим днем, люди зі сталі! Слава Героям! Слава морській піхоті!" - написав Зозуля у своєму Facebook.

Сьогодні вночі до Мадриду прилетіли українські Герої на лікування та реабілітацію. Так, як я великий фанат наших... Опубліковано Романом Зозулею Понеділок, 23 травня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що Зозуля відправив ЗСУ чергову партію допомоги.

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