"У мене неймовірна мотивація": непереможний український боксер готується до повернення на ринг

"У мене неймовірна мотивація": непереможний український боксер готується до повернення на ринг

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) збирається найближчим часом повернутися на ринг.

Сіренко, який виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський пояс WBC Asia, хоче провести декілька поєдинків до кінця року.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Vringe.

"Зараз я маю можливість повноцінно тренуватися і готуватися до свого можливого поєдинку. Війна вплинула дуже не лише на тренувальний процес, а й на продовження моєї кар'єри в Україні загалом.

Я з великою радістю та мотивацією хочу повернутися в ринг. Сподіваюся, наша команда зможе організувати кілька поєдинків до кінця цього року. За суперників говорити поки що рано, але можу сказати, що мотивація у мене неймовірна", – заявив Сіренко.

Свій останній бій боксер провів у грудні 2021 року. Тоді Сіренко завоював титул чемпіона WBO Asia Pacific та захистив пояс чемпіона Азії за версією WBC ABC (2-й захист українця) у важкій вазі.

Нагадаємо, що зірковий боєць UFC Конор Макгрегор поділився очікуваннями від другого бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

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