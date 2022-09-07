"У мене є російський паспорт": французький ексфутболіст УПЛ поскаржився, що ФІФА заборонила йому грати за збірну Росії

32-річний футболіст, який зовсім нещодавно підписав контракт із московським "Торпедо", звертався з відповідним запитом, але отримав категоричну відмову.

Про це Де Талек розповів в інтерв'ю пропагандистському інформаційному агентству ТАРС.

Зазначимо, що Ле Талек має російський паспорт та одружений на росіянці. За його словами, ще три роки тому він намагався домогтися дозволу виступати у футболці російської національної команди, але йому нагадали про матчі в юніорських збірних Франції.

"В мене є російський паспорт. Що я думаю про гру за збірну Росії? Я просив ФІФА три роки тому, але там сказали "ні". Наразі про це не варто говорити. Так, я хочу, просив, але ФІФА відхилила прохання. Чому? Тому що я грав за збірну Франції. Це рішення ФІФА, не моє. Тому у мене немає шансів зіграти за збірну Росії", - сказав Ле Талек.

У "Говерлі" Ле Талек провів два роки (від 2012 до 2014). Усього за ужгородський колектив він зіграв 44 матчі та забив сім м'ячів;

Ле Талек також захищав кольори німецької "Боруссії" (Дортмунд), французьких "Ренна", "Нанта" та "Монпельє", російської "Мордовії", сербської "Црвєни Звєзди" та грецького АЕКу.

Додамо, що через повномасштабне вторгнення РФ до України клуби та збірні країни-агресорки відсторонені УЄФА та ФІФА від усіх міжнародних змагань. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в наступному сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.