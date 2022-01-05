У Мережі показали, на чому Джошуа зосереджує увагу під час тренування перед реваншем із Усиком (відео)

Їхня друга дуель, ймовірно, відбудеться в квітні.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа продовжує активно тренуватися в очікуванні поєдинку-реваншу з українським володарем титулів IBF, WBO, WBA і IBO Олександром Усиком.
Так, у Мережі з'явилося відео з підготовкою британця до другої дуелі проти Сашка.
Зазначимо. що Джошуа провів тренування з чемпіоном WBO у першій важкій вазі Лоуренсом Околі, приділяючи особливу увагу мобільності та ударам у корпус. Британець готується бути мобільнішим в реванші з Олександром Усиком і виснажувати українця, використовуючи велику кількість клінчів, щоб не дозволяти супернику завдавати багато ударів.
До вашої уваги відео з тренування Ентоні.
Anthony Joshua and Lawrence Okolie in the ring together today…— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 4, 2022
[️ NapperFitness & Healthy_Mindset] pic.twitter.com/K7bQHJbbdI
Також нещодавно у Мережі з'явилося відео, як Ентоні тренується в Дубаї під керівництвом Ентоні Вілсона.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.
- У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.
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