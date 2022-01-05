У Мережі показали, на чому Джошуа зосереджує увагу під час тренування перед реваншем із Усиком (відео)

У Мережі показали, на чому Джошуа зосереджує увагу під час тренування перед реваншем із Усиком (відео)

Їхня друга дуель, ймовірно, відбудеться в квітні.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа продовжує активно тренуватися в очікуванні поєдинку-реваншу з українським володарем титулів IBF, WBO, WBA і IBO Олександром Усиком.

Так, у Мережі з'явилося відео з підготовкою британця до другої дуелі проти Сашка.

Зазначимо. що Джошуа провів тренування з чемпіоном WBO у першій важкій вазі Лоуренсом Околі, приділяючи особливу увагу мобільності та ударам у корпус. Британець готується бути мобільнішим в реванші з Олександром Усиком і виснажувати українця, використовуючи велику кількість клінчів, щоб не дозволяти супернику завдавати багато ударів.

До вашої уваги відео з тренування Ентоні.

Anthony Joshua and Lawrence Okolie in the ring together today…



[️ NapperFitness & Healthy_Mindset] pic.twitter.com/K7bQHJbbdI — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 4, 2022

Також нещодавно у Мережі з'явилося відео, як Ентоні тренується в Дубаї під керівництвом Ентоні Вілсона.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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