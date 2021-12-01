У Мережі з'явилося фантастичне промо до бою Ломаченко - Коммі

До їхньої дуелі залишається менше двох тижнів.
У Мережі з'явилося ефектне промо до бою між українцем Василем Ломаченком та ганцем Річардом Коммі.
Так, у відео показана нарізка найкращих моментів з поєдинків обидвох боксерів.
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Відповідне промо було опубліковано на сторінці Ломаченка в Instagram.
Зазначимо, що поєдинок Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.
- У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;
- На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі;
- Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився Теофіму Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.
Раніше розповідалося про те, що Ломаченко став найкращим у боксерському суперрейтингу.