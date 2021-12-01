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У Мережі з'явилося фантастичне промо до бою Ломаченко - Коммі

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У Мережі з'явилося фантастичне промо до бою Ломаченко - Коммі

instagram.com/lomachenkovasiliy

До їхньої дуелі залишається менше двох тижнів.

У Мережі з'явилося ефектне промо до бою між українцем Василем Ломаченком та ганцем Річардом Коммі.

Так, у відео показана нарізка найкращих моментів з поєдинків обидвох боксерів.

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Відповідне промо було опубліковано на сторінці Ломаченка в Instagram.

Зазначимо, що поєдинок Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

  • У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;
  • На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі;
  • Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився Теофіму Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.

Раніше розповідалося про те, що Ломаченко став найкращим у боксерському суперрейтингу.

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