У Мережі з'явилося фантастичне промо до бою Ломаченко - Коммі

У Мережі з'явилося фантастичне промо до бою Ломаченко - Коммі

До їхньої дуелі залишається менше двох тижнів.

У Мережі з'явилося ефектне промо до бою між українцем Василем Ломаченком та ганцем Річардом Коммі.

Так, у відео показана нарізка найкращих моментів з поєдинків обидвох боксерів.

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Відповідне промо було опубліковано на сторінці Ломаченка в Instagram.

Зазначимо, що поєдинок Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі;

Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився Теофіму Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.

Раніше розповідалося про те, що Ломаченко став найкращим у боксерському суперрейтингу.