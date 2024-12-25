У Мережі завірусилося відео, як дружина Усика емоційно підтримувала його в реванші з Ф'юрі

Катерина Усик гучно вболівала за свого чоловіка під час поєдинку в Ер-Ріяді.

Мережею розлетілося відео, як Катерина Усик, дружина чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, підтримувала його в бою-реванші проти Тайсона Ф'юрі.

Упродовж усього поєдинку Катерина, яка була в рингсайді на арені в Ер-Ріяді, дуже емоційно вболівала за свого чоловіка. Її крики можна було почути під час трансляції.

Після завершення бою Катерина підійшла до рингу, обійняла та ніжно поцілувала Олександра, який зворушливо пригорнув кохану до себе.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика показала його обійми із сином після повернення до України.

Зазначимо, що Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей – синів Кирила та Михайла і доньок Єлизавету та Марію. Остання народилася наприкінці січня 2024 року.

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Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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