У Мережу "злили" результати голосування за володаря "Золотого м'яча"-2021: кому пророкують перемогу

У Мережу "злили" результати голосування за володаря "Золотого м'яча"-2021: кому пророкують перемогу

Офіційно ім'я володаря нагороди оголосять 29 листопада.

У всесвітньо відомій соціальній мережі Twitter з'явилися вірогідні підсумки голосування за володаря "Золотого м'яча"-2021.

Судячи з фотографії, престижний приз від видання France Football отримає форвард "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовські.

Головний голеадор мюнхенського клубу набрав 627 голосів , обійшовши нападника ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі. Третє місце посів форвард мадридського "Реала" Карім Бензема ( 526 ).

До топ-10 також у увійшли Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Жоржиньо ("Челсі"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Н'Голо Канте ("Челсі"), Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед") та Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті").

twitter.com/Etleau1

Голосування, у якому брали участь головні тренери, капітани національних команд та авторитетні футбольні журналісти офіційно завершилося 24 жовтня. Однак ім'я переможця стане відомим лише на офіційній церемонії вручення "Золотого м'яча", яка відбудеться 29 листопада в театрі Шатле в Парижі.

Додамо, що "злиті" в Мережу результати голосування за володаря "Золотого м'яча" не завжди є достовірними. Наприклад, у 2019 році перемогу в номінації пророкували Кріштіану Роналду, проте нагорода дісталася Ліонелю Мессі.

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У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.

Рекордну клькість "Золотих м'ячів" виграв Ліонель Мессі - шість. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду п'ять разів.

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