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У Мережі завірусилася реакція Роналду на виліт "Аль-Насра" з азійської Ліги чемпіонів (відео)
Кріштіану дуже дивно поводився після програного матчу.
Мережею розлетілося відео з реакцією форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду на виліт з азійської Ліги чемпіонів.
Клуб 40-річного португальця у півфіналі зазнав поразки від японського "Кавасакі Фронтале" з рахунком 2:3.
Після фінального свистка Роналду довго не йшов з поля. У центральному колі Кріштіану з розчарованим обличчям спілкувався сам із собою, активно жестикулюючи.
Зазначимо, що Роналду провів на полі весь матч, проте не зумів відзначитись результативними діями.
У нинішньому розіграші азійської Ліги чемпіонів португалець провів 7 матчів і забив 8 голів.
Наразі "Аль-Наср" посідає третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, набравши 60 очок після 29 матчів. Команда Роналду на 8 балів відстає від "Аль-Іттіхада", який лідирує.
Нагадаємо, Роналду став гравцем "Аль-Насра" наприкінці грудня 2022 року, підписавши контракт до літа 2025-го. У саудівському клубі він заробляє 200 мільйонів доларів на рік.
Раніше повідомлялося, що Роналду потрапив до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.