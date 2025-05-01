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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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178
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У Мережі завірусилася реакція Роналду на виліт "Аль-Насра" з азійської Ліги чемпіонів (відео)

Кріштіану дуже дивно поводився після програного матчу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Мережею розлетілося відео з реакцією форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду на виліт з азійської Ліги чемпіонів.

Клуб 40-річного португальця у півфіналі зазнав поразки від японського "Кавасакі Фронтале" з рахунком 2:3.

Після фінального свистка Роналду довго не йшов з поля. У центральному колі Кріштіану з розчарованим обличчям спілкувався сам із собою, активно жестикулюючи.

Зазначимо, що Роналду провів на полі весь матч, проте не зумів відзначитись результативними діями.

У нинішньому розіграші азійської Ліги чемпіонів португалець провів 7 матчів і забив 8 голів.

Наразі "Аль-Наср" посідає третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, набравши 60 очок після 29 матчів. Команда Роналду на 8 балів відстає від "Аль-Іттіхада", який лідирує.

Нагадаємо, Роналду став гравцем "Аль-Насра" наприкінці грудня 2022 року, підписавши контракт до літа 2025-го. У саудівському клубі він заробляє 200 мільйонів доларів на рік.

Раніше повідомлялося, що Роналду потрапив до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.

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