У Мережі з'явилося відео вчинку команди Дюбуа, коли він лежав на канвасі від удару Усика

Даніель Дюбуа / © Associated Press

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У Мережі з'явилося цікаве відео з бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, в якому Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа.

Український боксер нокаутував британця у п'ятому раунді, перед цим також відправивши суперника в нокдаун.

На відео, яке не потрапило до трансляції поєдинку, можна побачити, що команда Даніеля викинула білий рушник ще до того, як рефері закінчив рахувати до десяти, коли британець лежав на канвасі рингу – це означало капітуляцію.

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Зазначимо, що Даніель не піднявся до кінця відліку рефері, тому офіційно було зафіксовано перемогу Олександра нокаутом.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

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