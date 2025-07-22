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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
819
Час на прочитання
2 хв

У Мережі з'явилося відео вчинку команди Дюбуа, коли він лежав на канвасі від удару Усика

Команда Даніеля капітулювала, викинувши білий рушник.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа / © Associated Press

У Мережі з'явилося цікаве відео з бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, в якому Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа.

Український боксер нокаутував британця у п'ятому раунді, перед цим також відправивши суперника в нокдаун.

На відео, яке не потрапило до трансляції поєдинку, можна побачити, що команда Даніеля викинула білий рушник ще до того, як рефері закінчив рахувати до десяти, коли британець лежав на канвасі рингу – це означало капітуляцію.

Зазначимо, що Даніель не піднявся до кінця відліку рефері, тому офіційно було зафіксовано перемогу Олександра нокаутом.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

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