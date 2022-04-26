У межах благодійного матчу "Боруссія" - "Динамо" в Німеччині зібрали щонайменше 400 тисяч євро для України

У межах благодійного матчу "Боруссія" - "Динамо" в Німеччині зібрали щонайменше 400 тисяч євро для України

Сьогодні, 26 квітня, у Дортмунді, Німеччина, відбувся четвертий благодійний футбольний матч київського "Динамо" під лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine. Опонентами підопічних Мірча Луческу стали гравці футбольного клубу "Боруссія".

Матч завершився з рахунком 2:3 на користь "Динамо". Загалом у Німеччині в межах матчу вдалося зібрати для України щонайменше 400 тисяч євро.

Уже традиційно, подія розпочалася з гімну України, який дуже зворушливо виконала Юлія Саніна, фронтвумен гурту The Hardkiss. Крім того, разом з гравцями на футбольне поле вийшов 13-річний учень дитячої-юнацької футбольної школи "Динамо" Микита Семенов, якому довгий час доводилося переховуватися в столичному бомбосховищі. Саме Микита розпочав другий тайм матчу, зробивши символічний удар м'ячем.

Організатори розповідають, що сьогоднішнім матчем команда проєкту хоче привернути увагу всього світу до жахливих подій в Маріуполі - місті-герої, яке вже третій місяць страждає від звірств російської армії та перебуває у блокаді. Тож українська співачка кримськотатарського походження Джамала, одягнена у світшот з написом Stop the genocide in Mariupol, виконала акапельно пісню-молитву Аве Марія. Символічно, адже Маріуполь названо на честь Пресвятої Діви Марії і сьогодні практично весь світ складає руки в молитві за всіх невинних людей, проти яких чиниться геноцид. Також багато глядачів на стадіоні були одягнуті в тематичні футболки з Орантою та написом Mariupol.

Крім цього, Джамала виконала знакову для кожного українця пісню "1944", яка у 2016 році сколихнула весь світ та принесла співачці перемогу в музичному конкурсі "Євробачення 2016".

Організацією виступів займалася команда 1+1 media і Департамент великих шоу, режисерами заходу стали TRI Directions - Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів. Технічні партнери проєкту - компанії Alight та Profi.

Коментували матч для українських глядачів спортивні журналісти Ігор Циганик та Володимир Звєров.

На спеціальному сайті події міститься розклад наступних благодійних матчів "Динамо" та вся детальна інформація щодо запланованих заходів. Усі виручені від продажу квитків гроші, а також донати, які надходитимуть упродовж телевізійної трансляції, будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну, розв'язану РФ в Україні. Зокрема, кошти безпосередньо потраплять на рахунки Міністерства соціальної політики України і підуть на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини тощо.

Наступний матч у межах благодійної ініціативи Match for peace #StopWarInUkraine відбудеться вже у четвер, 28 квітня, у Хорватії з "Динамо Загреб". Як і раніше, в Україні подію транслюватимуть мовники 2+2, 1+1 International, Динамо Київ TV, М1, платформи онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, Vodafone TV, YouTube-канали FootballHub, "Динамо", ТСН та УНІАН.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine - футбольний клуб "Динамо" та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України.

Усі фінансові витрати в межах проєкту покриває футбольний клуб "Динамо Київ".

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