У Миколаєві російська ракета вбила матір відомої української спортсменки

У четвер, 21 березня, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинула Олена Сиванич – мама провідної спортсменки збірної України зі стрибків на батуті Світлани Малькової.

Трагічну звістку повідомив Національний олімпійський комітет України.

"За наявною інформацією, окупанти здійснили атаку ракетою типу "Кинджал" по центру Миколаєва, яка розірвалася між будівлями. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство та постраждали шестеро його працівників. На жаль, 55-річна Олена Леонідівна загинула", – йдеться в дописі НОК України на сторінці у Facebook.

Зазначимо, що Світлана Малькова – срібна призерка Європейських ігор-2019, бронзова призерка чемпіонату Європи-2018 у синхронних стрибках на батуті.

Наразі спортсменка у складі національної збірної України зі стрибків на батуті 22 березня повинна була розпочати змагання на Кубку світу у німецькому Котбусі. Змагання є ліцензійними до Олімпійських ігор у Парижі-2024.

Раніше повідомлялося, що на війні проти Росії загинув чемпіон України та призер юнацького чемпіонату Європи з веслування Дмитро Губанов.

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