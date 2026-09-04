У Мінмолодьспорту розповіли, чи ведуть перемовини з Польщею щодо спільної заявки на ЧС з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Реклама

Міністерство молоді та спорту України не проводить офіційних перемовин чи консультацій із польською стороною стосовно спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу.

Про це пресслужба міністерства повідомила в коментарі Суспільне Спорт.

Реклама

"Україна не веде жодних офіційних перемовин чи консультацій із польською стороною щодо подання спільної заявки на проведення ЧС з футболу", — відповіли на запит Суспільне Спорт у Мінмолодьспорту.

Реклама

Раніше міністр молоді та спорту України Матвій Бідний у коментарі виданню Politico розповів, що Україна та Польща можуть подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу в 2040-х роках.

Однак у відомстві пояснили, що слова міністра стосувалися довгострокової перспективи, після завершення війни. Під час інтерв'ю Бідного запитували про післявоєнне майбутнє України та потенційні амбіції держави у сфері проведення міжнародних спортивних подій.

"Україна має досвід проведення міжнародних турнірів світового рівня, зокрема Євро-2012 у партнерстві з Польщею. Після досягнення справедливого миру та відновлення безпеки наша країна буде готова знову приймати масштабні спортивні події. Однак роздуми про далеку перспективу є виключно довгостроковим баченням, а не операційним планом", — зазначили у міністерстві.

У Мінмолодьспорту наголосили, що проведення масштабних спортивних заходів в Україні можливе лише після забезпечення стабільного миру та безпеки. У відомстві також заявили, що під час активних бойових дій обговорення конкретних заявок чи операційних планів щодо проведення таких турнірів є передчасним.

Реклама

Наразі ж робота міністерства зосереджена на підтримці українських атлетів і ветеранів, представленні інтересів України на міжнародній спортивній арені, а також створенні умов для фізичного та ментального відновлення українців.

Україна та Польща вже мають досвід спільного проведення великих футбольних турнірів — 2012 року в цих двох країнах відбувся чемпіонат Європи. В Україні матчі континентальної першості приймали Київ, Донецьк, Харків та Львів, а в Польщі — Варшава, Познань, Гданськ та Вроцлав.

Наразі відомі господарі двох наступних чемпіонатів світу: 2030 року Мундіаль прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, а 2034-го — Саудівська Аравія.

Україна лише одного разу виступала у фінальній частині чемпіонату світу з футболу. На Мундіалі 2006 року в Німеччині команда Олега Блохіна сенсаційно дійшла до чвертьфіналу.

Реклама

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Україна доєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030 з футболу. Однак через те, що війна на території нашої країни досі триває, її замінили на Марокко.

Новини партнерів