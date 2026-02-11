У МОК оцінили можливість дискваліфікації Гераскевича через "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Речник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс висловився про можливу дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича через використання "шолому пам'яті" на зимових Олімпійських іграх-2026.

На двох тренуваннях на олімпійській трасі Гераскевич виступив у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Однак МОК заборонив використання цього шолома на офіційних тренуваннях і змаганнях. Там запропонували спортсмену альтернативу – замість "шолому пам'яті" носити чорну пов’язку або стрічку.

У відповідь українець наголосив, що продовжить одягати цей шолом, незважаючи на заборону і ризик бути дискваліфікованим.

"Ми сподіваємося, що зможемо на людському рівні вирішити це питання. У нас будуть розмови з ним, ми спробуємо пояснити нашу позицію. Усі зацікавлені, аби він виступив на Олімпіаді. І для нього – висловити те, що він прагне. Я не кажу, що у нас є готове рішення, але я думаю, що краще комунікувати з людьми для вирішення.

Не думаю, що зараз варто говорити про гіпотетичні сценарії дискваліфікації. Ми прагнемо це врегулювати. Ми хочемо, щоб він виступив – справді хочемо, якщо це не прозвучало чітко. Не думаю, що зараз доцільно спекулювати. Але, звісно, є правила, яких самі ж атлети просять нас дотримуватися. Це буде справа МОК, якщо дійде до дискваліфікації", – сказав Адамс.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті", але все одно отримав відмову.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після четвертого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.