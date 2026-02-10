У МОК повідомили, чи дозволять Гераскевичу виступати в шоломі з фото загиблих спортсменів

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення щодо заборони українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на зимовій Олімпіаді-2026 у шоломі з фотографіями спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення до України.

Як повідомляє Суспільне Спорт, МОК пішов на частковий компроміс щодо Гераскевича та замість "шоломі пам'яті" дозволить йому носити чорну пов’язку на Олімпіаді-2026.

"МОК повністю розуміє бажання спортсменів вшанувати пам'ять друзів, які загинули в тому конфлікті. Він робив це під час тренувань, а також висловлював свої почуття в соціальних мережах, але ми сказали, що цей шолом суперечить… правилам", – заявив представник МОК Марк Адамс на пресконференції.

"Ми вважаємо, що це хороший компроміс. На попередніх Іграх спортсменам відмовляли навіть у праві носити нарукавну пов'язку", – додав Адамс.

Водночас Адамс наголосив, що поле змагань має залишатися максимально нейтральним.

"Існують правила, які зрозумілі всім національним олімпійським комітетам. Люди можуть подавати запит на виняток, але для цього має бути вагома причина. Якщо причина вагома – її розглянуть. Люди можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях.

Щодо свободи слова – усі спортсмени абсолютно вільні висловлювати свою думку з будь-якого питання в соціальних мережах", – пояснив він.

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич на тренуванні Олімпіади-2026 виступив у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Пізніше Владислав повідомив, що МОК заборонив використання його шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях. Він також заявив, що збирається оскаржити рішення МОК і боротиметься за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

На заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному "шоломі пам'яті".

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.