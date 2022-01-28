У МОК відреагували на заборону України стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на ОІ-2022

У МОК відреагували на заборону України стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на ОІ-2022

Протиправного рішення там не побачили.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК ) відреагував на заяву Міністерства молоді та спорту щодо рішення, згідно з яким українським спортсменам заборонили стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на Олімпійських іграх-2022.

Відповідний коментар МОК дав офіційним повідомленням на запит ТАСС.

"Національні олімпійські комітети (НОК) мають право затверджувати свої правила поведінки спортсменів, які не суперечать Олімпійській хартії. Для олімпійських команд НОК є єдиним і автономним органом влади. Там всі знають про Олімпійську хартію, яка застосовується на Олімпійських іграх", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що до столиці Піднебесної захищати честь України вирушать 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15-ти дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Додамо, що олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після "золота" ОІ-2018 у Пхенчхані обійнявся на п'єдесталі з росіянином Іллєю Буровим. Також у скандал через спільне фото з росіянкою потрапила й легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Читайте також:

Заслужений тренер України з боксу: взагалі б не дозволяв українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі з росіянами

"Прояв акту тоталітаризму": в Росії влаштували істерику через заборону України стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на ОІ-2022

МОК ухвалив важливе рішення щодо масок на Олімпіаді-2022: кому можна оминути правила