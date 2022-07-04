У МОК запевнили в подовженні недопуску російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях

У МОК запевнили в подовженні недопуску російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах виступив проти поновлення виступів спортсменів із країн-агресорок у змаганнях міжнародного рівня.

Функціонер виступив на спільний пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Так, Бах заявив, що організація найближчим часом не планує скасовувати рекомендації щодо усунення від міжнародних спортивних змагань представників Росії та Білорусі. Окрім того, він пообіцяв підтримку для наших спортсменів та долучення до збирання коштів на відновлення спортивної інфраструктури України.

Зеленський наголосив, що необхідно продовжувати міжнародні зусилля, аби не допускати до спортивних подій "представників держави-терористки".

"Не можна допускати, щоб держава-терористка використовувала спорт для просування своїх політичних інтересів і пропаганди. Я вдячний пану президенту за непохитну позицію щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від офіційних змагань під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Поки Росія намагається знищити український народ і підкорити інші країни Європи, її представникам не місце у спортивній спільноті світу", - зазначив президент України.

Бах, своєю чергою, зазначив, що його позиція щодо цього питання лишається "незмінною" і що МОК продовжуватиме "політику рекомендацій міжнародним федераціям не запрошувати російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання".

Окрім того, Бах зазначив, що МОК вражений намірами нашої держави проводити в себе зимові Олімпійські ігри. Він запевнив, що в цьому питанні двері для України залишаються відчиненими, і вона може вести консультації з відповідними комісіями.

"Ще не настав час, щоб зняти таку заборону (про відсторонення спортсменів із РФ та РБ, прим.)", – сказав голова МОК.

Бах наголосив, що прибув до Києва висловити солідарність з українським народом, зокрема зі спортсменами.

"Вони не залишаються на самоті з бідою, ми на їхньому боці, ми пліч-о-пліч виступаємо з ними і серцем, душею, думками й справами підтримуємо їх. Підтримуємо таким чином, щоб ми могли побачити на літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі та зимових іграх у Мілані та Кортіні 2026 року потужну, успішну, горду українську національну олімпійську збірну", – підсумував очільник МОК.

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