У МПК повідомили, чи допустять на Паралімпіаду росіян, поранених на війні проти України

Паралімпійський прапор / © Associated Press

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс повідомив, що росіянам, пораненим на війні проти України, дозволять брати участь у Паралімпійських іграх.

"Коли генеральна асамблея ухвалила рішення про скасування дискваліфікації Росії та Білорусі, було ухвалено рішення ставитися до них, як до будь-якого іншого Національного паралімпійського комітету. Є багато країн, які набирають спортсменів зі збройних сил, тому, якщо Росія це зробить, вона буде не єдиною. Ми повинні пам'ятати, звідки ми прийшли. Наш рух розпочався після Другої світової війни, зокрема з поранених військовослужбовців.

Тож Паралімпійський рух пропонує можливості після війни. Ми проти будь-якої війни, будь-якого конфлікту, але ми пропонуємо можливість для тих, хто отримав поранення на війні, реінтегруватися в суспільство через спорт. Нам неважливо, що вони робили в минулому на полі бою. Звичайно, воєнні злочини — це щось інше, але те, що ми пропонуємо з рухом, — це другий шанс", — сказав Парсонс для BBC.

Також очільник МПК висловився про критику через допущення російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн.

"Генеральна асамблея скасувала дискваліфікацію у вересні, тому ми повинні поважати демократію нашого руху. Більшість проголосувала за це, тому ми повинні виконати їхнє рішення. Але я повністю розумію розчарування, я розумію різні думки, особливо ті, що надходять з України", — додав він.

На запитання, що він сказав би українським спортсменам, Парсонс відповів: "Моє послання до них полягає в тому, що найкращий спосіб показати силу України — це на спортивному полі, виграючи медалі та забезпечуючи те, щоб їхній національний гімн звучав якомога більше разів на італійській землі".

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Через це Україна вирішила повністю бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 та закликала інші країни також відмовитися від участі в цьому заході.

До бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026 уже доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія та Франція.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме та виступить рекордним складом. Нашу країну представлятимуть 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Однак у МПК відмовилися скасувати ганебне рішення, цинічно заявивши, що "немає законного способу не допустити Росію та Білорусь".

Крім того, МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.