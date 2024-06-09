У напруженій п'ятисетовій дуелі: визначився переможець Roland Garros-2024

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (№3 ATP) став переможцем чоловічого одиночного турніру Roland Garros-2024. У фінальному матчі він обіграв німця Александра Звєрєва (№4 ATP).

Надзвичайно напружений п'ятисетовий поєдинок тривав 4 години 20 хвилин і завершився тріумфом 21-річного іспанця з рахунком 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Для Алькараса це перший виграний титул Roland Garros та третя перемога на турнірах Grand Slam. Раніше Карлос перемагав на US Open-2022 та Wimbledon-2023.

27-річний Звєрєв продовжує залишатися без титулів на мейджорах. Німець вдруге в кар'єрі поступився у фіналі турніру Grand Slam. Він також програв у вирішальному матчі US Open-2020.

Раніше повідомлялося, що визначилася переможниця Roland Garros-2024. Нею стала польська тенісистка Іга Швьонтек, яка виграла Відкритий чемпіонат Франції вчетверте за останні п'ять років.

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