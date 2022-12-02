"У нас було достатньо шансів": головний тренер збірної Німеччини розчарований вильотом команди з ЧС-2022

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ своєї команди на чемпіонаті світу-2022.

За його словами, команда винна виключно сама, що не змогла вийти у наступну стадію.

"Розчарування величезне. Я не звинувачую Іспанію. Ніколи не дивлюся на інші команди. Винні в цьому тільки ми самі, у нас було достатньо шансів, особливо проти Японії, а також проти Іспанії наприкінці матчу. Нам потрібно краще розвивати гравців. Ми вже багато років потребуємо 9-го номера та сильних захисників. Захист відрізняв німецький футбол протягом багатьох років. Нам потрібно повернутися до основ", – наводить слова фахівця Bayern & Germany.

Флік також відповів на питання про свою можливу відставку.

"Ми швидко це вирішимо, складно відповісти зараз, одразу після гри, коли ми вилетіли. Незабаром побачимо", – сказав він.

Нагадаємо, що в заключному матчі групи E Німеччина перемогла Коста-Рику (2:4). У паралельному матчі цього квартету збірна Японії сенсаційно перемогла команду Іспанії (2:1).

Японія набрала 6 очок і сенсаційно вийшла до плейоф з першого місця. Іспанія (4) пробилася до 1/8 фіналу з другої сходинки, випередивши німців завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Німеччина (4) і Коста-Рика (3) попрощалися з Мундіалем.

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