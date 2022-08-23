"У нас із ним був би приголомшливий бій": жертва Джошуа жадає вийти на ринг з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (34-2, 22 КО) прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика (20-0, 13 КО) у реванші з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО). Американця не здивувала перемога українця.

"Я всім казав, що Усик переможе, бо Джошуа вже не той. Можливо, Джошуа потрібна невелика перерва від боксу. Можливо, йому треба трохи відпочити, як і мені, і зосередитись на майбутньому та своєму житті. Повірте, він може знову стати чемпіоном", - сказав в інтерв'ю Fight Hub TV.

Також Руїс заявив, що хотів би в майбутньому провести бій із Усиком.

"Усик – відмінний хлопець, має високий клас, а також він чудовий чемпіон. У нас із ним був би приголомшливий бій. Думаю, щоб перемогти Усика, потрібний мексиканський стиль. Ви маєте виступити вперед і просто кидати свої комбінації. Не боятися. Якщо ви пропустили, ви однаково повинні це зробити, виступати вперед і чинити постійний тиск Я відчуваю, що це саме те, що потрібно було зробити Ентоні Джошуа. Йому потрібен був мексиканський стиль та тиск, особливо тому, що він більший", - зазначив він.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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