"У нас немає прапора": російські фігуристки опинилися в конфузній ситуації на Олімпіаді-2022 (відео)

"У нас немає прапора": російські фігуристки опинилися в конфузній ситуації на Олімпіаді-2022 (відео)

Призерки змагань з команди ОКР не змогли сфотографуватися з прапором після завершення змагань.

Російські фігуристки Анна Щербакова та Олександра Трусова потрапили в незручну ситуацію на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Обидві спортсменки з ОКР завоювали медалі в особистій першості з фігурного катання: Щербакова - "золото", а Трусова - "срібло", проте далі сталося найцікавіше. Традиційно після завершення змагань спортсмени на льоду фотографуються з прапорами своїх країн, однак росіянки не змогли цього зробити.

Як і на літній Олімпіаді-2020 в Токіо, Російська Федерація відсторонена від зимових Ігор у Пекіні через допінг-скандал. Тому російські спортсмени виступають на змаганнях під абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ОКР). Прапор РФ також замінений білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без написів.

Один із фотографів запропонував представницям ОКР зробити знімок з прапором, однак ті відповіли, що в них "немає прапора". Вірогідно, фотограф мав на увазі стяг ОКР, однак фігуристки або не зрозуміли, або ж не захотіи з ним фотографуватися.

Таким чином, Щербакова та Трусова так і залишилися стояти за межами ковзанки, поки володарка "бронзи" японка Сакамото Каорі робила коло пошани на льоду з прапором своєї країни.

Раніше повідомлялося, що Трусова влаштувала істерику після завоювання "срібла" на ОІ-2022. Своєю чергою, 15-річна російська фігуристка Каміла Валієва, у якої виявили допінг, посіла четверте місце і не потрапила на п'єдестал пошани.

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