"У нас немає жодних проблем": головний тренер збірної Португалії спростував конфлікт із Роналду

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш прокоментував розгромну перемогу над Швейцарією у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

"Не ідеальний матч, але це був дуже вдалий вечір. Настрій, концентрація у кожний момент гри. Це була чудова гра, але зараз найголовніше – не втратити цей настрій. Чому в старті вийшов Гонсалу Рамуш замість Кріштіану Роналду? Я вже пояснив це, не буду пояснювати це знову. Це різні гравці", – цитує Сантуша Record.pt.

Також керманич похвалив поведінку Кріштіану Роналду, який залишився у цьому матчі у запасі.

"Конфлікт із Роналду? У нас немає жодних проблем. Ми знаємо один одного багато років і чудово працюємо. Тренер має вміти приймати рішення. І ця ситуація не змінить наших стосунків. Я вже пояснив усе. А Кріштіану виявив себе як справжній капітан", – зазначив він.

У 1/8 фіналу ЧС-2022 Португалія розгромила Швейцарію (6:1). Роналду в цьому матчі залишився поза стартовим складом і вийшов на заміну на 73-й хвилині.

У чвертьфіналі Португалія позмагається з національною командою Марокко, яка сенсаційно перемогла Іспанію на старті плейоф ЧС-2022.

Читайте також:

"Постійно бачимо сюрпризи на цьому чемпіонаті": голкіпер збірної Іспанії прокоментував сенсаційний виліт з ЧС-2022

Вдарив фаната ногою в голову: ексзірка "Барселони" вляпався в скандал на ЧС-2022 (відео)

Ще одна футбольна збірна залишилася без тренера після вильоту з ЧС-2022