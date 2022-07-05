"У нас одні традиції, ми навіть зовні схожі": російський спортсмен видав нікчемну тезу про братання з Україною

Волейболіст із РФ В'ячеслав Тарасов розповів про те, що Росія, Білорусь та Україна завжди були практично однією країною.

Зазначимо, що цей гравець тривалий час грає та живе за кордоном – у Франції, Польщі, а останній сезон провів у катарському клубі "Аль-Райян", з яким виграв чемпіонат.

Так, у інтерв'ю "Чемпіонату" Тарасов висловився про війну, яку розв'язала Росія на території України, а також не залишив поза увагою стандартну та водночас безглузду тезу про те, що українці, росіяни та білоруси - "один народ".

"Чесно, багато разів замислювався над тим, що відбувається, і дійшов висновку, що я в будь-якому випадку проти того, що коїться. Ми живемо у ХХІ столітті. Усіх нас щось пов'язує: є друзі та родичі в Україні. Країна максимально близька до нас.

Ми розмовляємо однією мовою, у нас одні традиції, ми навіть зовні схожі. Зрозуміло, чому я проти того, що відбувається. Заглиблюватись у політику не хочу, бо настільки добре не знаю, що відбувається. Але для мене неприйнятно, що це жертви ні в чому не винних людей. Які б цілі держава не переслідувала, для мене це неправильно", - сказав Тарасов.

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