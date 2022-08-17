"У нас триває війна, нам є куди витрачати гроші": Усик - про безкоштовний показ реваншу з Джошуа

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександр Усик за власні кошти викупив права на трансляцію бою-реваншу з Ентоні Джошуа.

Завдяки цьому українці зможуть подивитися другий бій між Усиком і Джошуа безкоштовно. Сашко розповів, що зробив це для того, аби його співвітчизники не витрачали гроші, а краще пожертвували їх на ЗСУ та тим, хто постраждав від російської агресії.

"Мені дуже важливо безкоштовно показати бій із Джошуа. Люди повинні бачити, мій український народ повинен бачити цей поєдинок. У нас триває війна, і нам є куди витрачати гроші - на допомогу ЗСУ та людям, які потребують цієї допомоги.

Так що безкоштовна трансляція для українського народу - це дуже важливо. Ті гроші, які люди могли витратити на купівлю трансляції, вони можуть використати для допомоги комусь", - пояснив Усик в інтерв'ю Intu Boxing.

Також боксер наголосив, що майбутній бій стане величезною мотивацією для нього, його родини, команди, а також усього українського народу.

"Думаю, що це велика мотивація для мого народу, для моїх дітей, дружини, команди. Ми мотивовані", - сказав Усик.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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