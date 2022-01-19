"У нас тут багато Наташ": відомий російський клуб оскандалився презентацією турецького новачка

Невдалий жарт є образливим для російських жінок.
Московський ЦСКА оголосив про оренду півзахисника "Лілля" Юсуфа Язиджі та потрапив у гучний скандал через презентацію турецького футболіста.
Пресслужба російського клубу опублікувала у себе в соцмережах жартівливий ролик, зімітувавши листування з майбутнім новачком.
У цьому відео гравець спочатку ігнорує запрошення від ЦСКА, але потім отримує повідомлення "Юсуфе, це Росія, у нас тут багато Наташ". Після цих слів турок миттєво приймає пропозицію та відповідає: "П'ять хвилин, уже їду".
У коментарях уболівальники обурилися таким роликом і назвали його образливим для російських жінок. Московський клуб уже видалив відео із соцмереж і попросив вибачення у фанатів.
Додамо, що "Наташами" в Туреччині часто називають дівчат слов'янської зовнішності. Часто це слово вживається зневажливо, зокрема до жінок легкої поведінки, які спілкуються або вступають у статевий зв'язок з іноземцями.
- Цього сезону Язиджі провів за "Лілль" 21 матч у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу.
- До "Лілля" турецький півзахисник виступав лише у себе на батьківщині за "Трабзонспор".
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