"У нас війна, тому що тут утискають російськомовних": донька президента Федерації дзюдо України спровокувала мовний скандал (відео)

Блогерка Єлизавета Кошляк, яка є донькою очільника Федерації дзюдо України, заявила, що через україномовних людей виникла повномасштабна війна.

Дочка президента Федерації дзюдо України та депутата облради Дніпра від ОПЗЖ Михайла Кошляка Єлизавета опинилася у епіцентрі мовного скандалу.

На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що не збирається розмовляти українською.

"Тут українською тільки суржиком говорять. У мене няня базарить суржиком. Чоловік мій із села і він там все життя говорив українською і зараз теж говорить суржиком. Я в школі вчила українську мову, у нас дуже хороша вчителька була, я читала твори українською, але переходити на неї не буду.

Я не буду переходити на українську лише тому, що є якісь довб***би, які мені розповідають, що "через таких як ти ми страждаємо". Ні, бл**ь, через таких, як ви, ми страждаємо, через таких людей, які створюють ще більше проблем. Чому у нас війна? Тому, що тут утискають російськомовних", — сказала вона.

Зараз сторінка блогерки недоступна. Можливо, вона видалила її або на неї поскаржилися інші користувачі, і профіль заблокували.

Нагадаємо, що ультрас полтавської "Ворскли" засудили трансфер українського футболіста Андрія Кравчука, який раніше грав у Росії.

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