"У нас є згода УЄФА": боснійська збірна збирається провести скандальний товариський матч з росіянами

Президент Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Віко Желькович сказав наголосив, що заборони на товариський матч з Росією немає.

Збірна Боснії і Герцеговини не має заборони на товариський матч з Росією.

Про це заявив президент Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Віко Желькович.

"Важливо сказати, що у нас є згода УЄФА, щоб зіграти цей матч. Вони призупинили участь Росії, якщо йдеться про офіційні матчі. Але якщо ми говоримо про товариські матчі, то заборони немає", - сказав Желькович у коментарі BH Live.

Матч Росія - Боснія і Герцеговина запланований на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини і РФ. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23. Крім того, Росію не допустили до жеребкування футбольного Євро-2024.

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