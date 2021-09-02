У настільному тенісі: Україна виборола 81-шу медаль Паралімпіади-2020

Віктор Дідух та Максим Ніколенко взяли "срібло", поступившись у фіналі китайцям.

Дует Віктора Дідуха та Максима Ніколенка приніс українській збірній чергову нагороду Паралімпійських ігор-2020 у Токіо.

Українці стали володарями "срібла", програвши у фіналі китайській парі Чжао Шуай і Пен Вейнань з рахунком 0:2

Зазначимо, що в півфіналі наші спортсмени перемогли французів Томаса Буве та Клемента Бертьє з рахунком 2:0.

Для обох українців це вже не перші медалі на цій Паралімпіаді. Дідух став срібним призером у одиночних змаганнях, а Ніколенко взяв "бронзу".

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Тепер в активі української збірної 81 нагорода Паралімпади в Токіо: 20 золотих, 37 срібних і 24 бронзові. Україна перебуває в топ-5 медального заліку та йде четвертою за кількістю нагород.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

​Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що плавець Максим Крипак завоював 20-те "золото" України на Паралімпіаді-2020. Для нього четверте особисте "золото" на Іграх у Токіо.

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