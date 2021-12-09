"У найближчі п'ять років можливо все": Володимир Кличко може повернутися у ринг заради одного бою

"У найближчі п'ять років можливо все": Володимир Кличко може повернутися у ринг заради одного бою

Він заявив, що тренується заради цього кожного дня.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко натякнув на своє можливе повернення у ринг.

Про це легендарний боксер розповів в інтерв'ю для news.in-24.

"Для мене у спорті немає такого повернення, щоб зламати щелепу. Можливо для того, щоб побити рекорд. Джорджу Форману було 45 років і десять місяців, коли він востаннє брав участь у боях.

Повинен бути невеликий проміжок, тому що мені лише 45 років. У найближчі п'ять років усе можливе. Але це не спортивне повернення, зрештою, я там уже все бачив. Але не виключаю одноразового поєдинку. Принаймні щоранку я переконую себе, що знову змагатимуся — це мене мотивує", - сказав Кличко-молодший.