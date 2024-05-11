У найкращих традиціях Класичного: матч "Шахтар" – "Динамо" закінчився масовою бійкою та вилученням

Центральний матч 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між "Шахтарем" та "Динамо" завершився масовою бійкою футболістів.

У поєдинку на "Арені Львів" донецький клуб переміг киян з рахунком 1:0 та достроково завоював чемпіонство.

Одразу після фінального свистка на полі спалахнула бійка за участю гравців обох команд. Арбітр спробував вгамувати пристрасті та показав пряму червону картку півзахиснику "гірників" Егіналду, який і був головним ініціатором цієї колотнечі.

У цей момент Денис Попов штовхався з Юхимом Коноплею. Далі втрутилися інші футболісти й уже словесно з'ясовували стосунки, після чого "Шахтар" перейшов до святкування чемпіонства, а "Динамо" вирушило до роздягальні.

Бійка після матчу "Шахтар" – "Динамо" / Фото: ua.tribuna.com

Бійка після матчу "Шахтар" – "Динамо" / Фото: ua.tribuna.com

Завдяки перемозі в Класичному "гірники" достроково забезпечили собі "золото" УПЛ. За два тури до кінця чемпіонату перевага "Шахтаря" (70 очок) над "Динамо" зросла до 7 балів.

Для донецького клубу це 15-те чемпіонство в історії. Таким чином, "Шахтар" наблизився за цим показником до "Динамо", яке залишається рекордсменом чемпіонату України з 16 виграними титулами.

Додамо, що у середу, 15 травня, "Шахтар" зіграє з "Ворсклою" у фіналі Кубка України, який відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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