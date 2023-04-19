У найкращих традиціях ММА: Роналду відзначився курйозним фолом у Саудівській Аравії (відео)

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду здійснив чудернацький фол у матчі 25-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з "Аль-Хілялем".

Це була перша гра "Аль-Насра" під керівництвом хорвата Дінко Єличича, який замінив на посаді головного тренера француза Руді Гарсію.

38-річний португалець з капітанською пов'язкою вийшов у стартовому складі гостей. Забити в цьому поєдинку або бодай віддати гольову передачу йому не вдалося, але Кріштіану знайшов інший спосіб змусити любителів футболу знову говорити про себе.

На 57-й хвилині гри, коли команда Роналду мінімально поступалася в рахунку, португалець вирішив ззаду настрибнути на гравця "Аль-Хіляля" Густаво Куельяра, коли той готувався прийняти м'яч. Кріштіану руками обхопив шию суперника та повалив його на землю.

Cristiano Ronaldo bu hareketi sonrasında sarı kart gördü pic.twitter.com/69pbclvYeR — mackolik (@mackolik) April 19, 2023

Головний арбітр зустрічі Майкл Олівер, який має чималий досвід роботи в АПЛ та єврокубках, покарав нападника "Аль-Насра" за цей "задушливим прийомом" жовтою карткою.

Michael Oliver gave Ronaldo a yellow card for this headlock pic.twitter.com/xTZJPjz0c6 — ESPN FC (@ESPNFC) April 18, 2023

Роналду пробув на полі до фінального свистка, але уникнути поразки його команді все одно не вдалося.

Матч завершився перемогою "Аль-Хіляля" з рахунком 2:0. Обидва голи за господарів з пенальті забив ексфорвард англійського "Вотфорда" Одіон Ігало.

Огляд матчу

Цього сезону Роналду взяв участь у 12 матчах "Аль-Насра" у всіх турнірах, забив 11 голів і зробив 2 асисти.

Наразі "Аль-Наср" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Клуб Роналду відстає від лідера – "Аль-Іттіхада", який має гру в запасі, на три очки.

Раніше повідомлялося, що форвард ПСЖ Ліонель Мессі побив бомбардирський рекорд Роналду в Європі.

Читайте також:

Баварія – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Мудрик не врятував: "Реал" повторно обіграв "Челсі" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Мілан" вибив "Наполі" на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів – команди не забили два пенальті (відео)