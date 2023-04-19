У найкращих традиціях ММА: Роналду відзначився курйозним фолом у Саудівській Аравії (відео)

Португалець "задушливим прийомом" поклав суперника на газон.
Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду здійснив чудернацький фол у матчі 25-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з "Аль-Хілялем".
Це була перша гра "Аль-Насра" під керівництвом хорвата Дінко Єличича, який замінив на посаді головного тренера француза Руді Гарсію.
38-річний португалець з капітанською пов'язкою вийшов у стартовому складі гостей. Забити в цьому поєдинку або бодай віддати гольову передачу йому не вдалося, але Кріштіану знайшов інший спосіб змусити любителів футболу знову говорити про себе.
На 57-й хвилині гри, коли команда Роналду мінімально поступалася в рахунку, португалець вирішив ззаду настрибнути на гравця "Аль-Хіляля" Густаво Куельяра, коли той готувався прийняти м'яч. Кріштіану руками обхопив шию суперника та повалив його на землю.
Cristiano Ronaldo bu hareketi sonrasında sarı kart gördü pic.twitter.com/69pbclvYeR— mackolik (@mackolik) April 19, 2023
Головний арбітр зустрічі Майкл Олівер, який має чималий досвід роботи в АПЛ та єврокубках, покарав нападника "Аль-Насра" за цей "задушливим прийомом" жовтою карткою.
Michael Oliver gave Ronaldo a yellow card for this headlock pic.twitter.com/xTZJPjz0c6— ESPN FC (@ESPNFC) April 18, 2023
Роналду пробув на полі до фінального свистка, але уникнути поразки його команді все одно не вдалося.
Матч завершився перемогою "Аль-Хіляля" з рахунком 2:0. Обидва голи за господарів з пенальті забив ексфорвард англійського "Вотфорда" Одіон Ігало.
Огляд матчу
Цього сезону Роналду взяв участь у 12 матчах "Аль-Насра" у всіх турнірах, забив 11 голів і зробив 2 асисти.
Наразі "Аль-Наср" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Клуб Роналду відстає від лідера – "Аль-Іттіхада", який має гру в запасі, на три очки.
Раніше повідомлялося, що форвард ПСЖ Ліонель Мессі побив бомбардирський рекорд Роналду в Європі.
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