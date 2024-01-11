"У найкращому разі мені залишився рік": знаменитий футбольний тренер повідомив, що смертельно хворий

Видатний футбольний тренер Свен-Горан Ерікссон повідомив, що у нього виявлено неоперабельний рак підшлункової залози останньої стадії.

75-річний шведський фахівець зізнався, що, згідно з прогнозами лікарів, через смертельну хворобу йому залишилося жити щонайбільше рік.

"Усі розуміють, що маю погану хворобу. Усі здогадувалися, що це рак, і це так. Але я повинен боротися з нею якомога довше. Я знаю, що в найкращому разі мені залишився рік, у гіршому – навіть менше. Але не думаю, що мої лікарі можуть бути повністю впевнені.

Краще не думати про це. Треба обдурити свій мозок. Я міг би весь час ходити й думати про це, сидіти вдома, бути нещасним і думати, що мені не пощастило. Легко опинитися в такому становищі. Але ні, дивіться на позитивні сторони речей і не занурюйтеся в невдачі, тому що це, звичайно, найбільша невдача з усіх. Це просто виникло з нічого. І це шокує вас.

Я не відчуваю сильного болю. Але мені діагностували хворобу, яку можна сповільнити, але не можна оперувати", – наводить слова Ерікссона Sky Sports.

Більшість своєї тренерської кар'єри Ерікссон провів у Англії та Італії. Зокрема від 2001-го до 2006 року він очолював збірну Англії, дійшовши з "Трьома левами" до чвертьфіналів на Євро-2004, ЧС-2002 і ЧС-2006.

Також Ерікссон тренував "Манчестер Сіті", "Лестер", "Рому", "Фіорентину", "Бенфіку", "Сампдорію", "Лаціо", збірну Мексики, Філіппін та Кот-д'Івуару, китайські клуби "Гуанчжоу", "Шанхай СІПН" і "Шеньчжень".

Останнім місцем роботи Ерікссона був шведський "Карлстад", де він працював спортивним директором.

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