У НБА б не загубився: Ломаченко ошелешив своїми баскетбольними здібностями (відео)

У НБА б не загубився: Ломаченко ошелешив своїми баскетбольними здібностями (відео)

У грудні Василь вийде на ринг проти Річарда Коммі.

Український боксер Василь Ломаченко продовжує підготовку до поєдинку з ганцем Річардом Коммі.

33-річний спортсмен показав, що працює не лише над боксерськими навичками, а і грає в баскетбол.

У себе в Instagram Ввасиль опублікував відео, на якому майстерно закидає м'яч до кошика з дальній дистанцій. Лома влучав не лише з триочкової зони, а навіть з балкону будинку.

Шанувальники високо оціними баскетбольні здібності боксера, розхваливши його в коментарях: "Красень", "Талановита людина - талановита в усьому", "Сильно", "Джордан відпочиває".

Ломаченко повернеться на ринг у ніч проти 12 грудня поєдинком проти Річарда Коммі на прізвисько "Термінатор". Бій відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані.

японця Масайоші Накатані. Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш .

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що . На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився саме Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.

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