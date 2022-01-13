У них не було шансів: Ф'юрі показав свою головну "перевагу" над Кличком-молодшим та Вайлдером (фото)

У них не було шансів: Ф'юрі показав свою головну "перевагу" над Кличком-молодшим та Вайлдером (фото)

Британець продовжує насміхатись над легендарним українцем.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі підколов колишніх суперників Володимира Кличка та Деонтея Вайлдера.

Британський боксер виклав на своїй сторінці в Twitter колаж, на якому його зображено з великим животом поруч із підтягнутими боксерами.

"Пояснення поточного становища в надважкій вазі людям поза межами боксу - це справжнє задоволення: "Так, хлопець посередині побив двох інших", - йдеться у дописі.

Напередодні Ф'юрі назвав Олександра Усика "маленьким стероїдним боксером". Після цього Кличко-молодший став на захист свого співвітчизника і пригадав, що допінг-тест британця виявився позитивним перед їхнім поєдинком у 2015 році.

Після цього британець записав відповідь своєму колишньому супернику, назвавши Кличка "нікчемним безхатьком".

Додамо, що потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Щоправда, перед цим українцеві необхідно захистити свої титули в реванші з Джошуа, або ж змусити Ей Джея відмовитися від другого поєдинку.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.

Читайте також:

Ломаченко не перший: абсолютний чемпіон світу розповів, у якому порядку "покарає" всіх потенційних суперників

Немає рівних: екстренер Кличка-молодшого назвав головну перевагу Усика над його суперниками

"Навчаюся у двох університетах": Усик зізнався, ким може працювати після завершення боксерської кар'єри