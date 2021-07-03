"У них є свої козирі": відомий російський тренер вірить у перемогу України над Англією

"У них є свої козирі": відомий російський тренер вірить у перемогу України над Англією

Юрій Сьомін очікує побачити поєдинок двох рівних команд.

Колишній головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Євро-2020 між збірними України та Англії.

74-річни російський фахівець впевнений, що в команди Андрія Шевченка є шанси здобути перемогу та вперше в історії вийти до півфіналу Чемпіонату Європи.

"У збірної України є свої козирі для того, щоб обіграти Англію. Їм потрібно показати свою найкращу гру і характер сьогодні. Лідери повинні проявити себе в цьому матчі. Я вважаю, що Малиновський та Зінченко - ключові гравці у збірній. Саме вони повинні брати гру на себе.

Англія не є тим суперником, якого неможливо обіграти. Англійцям дуже складно даються забиті м’ячі на цьому чемпіонаті. Упевнений, що Андрій Шевченко правильно налаштує хлопців на гру, дасть їм заряд емоцій. Думаю, що ми побачимо матч двох рівних команд", - цитує Сьоміна "Спорт-Экспресс".

Цікаво, що раніше Сьомін хотів, щоб Україна та Росія зустрілися на Євро-2020, однак команда РФ провалила континентальну першість, посівши останнє місце у своїй групі.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія. Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями довкола цієї історичної битви.

Як писав ТСН Проспорт, ексгравець збірної Росії Василь Березуцький побажав успіху збірній України в грі з англійцями.

Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

(2:0). У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.

Євро-2020: Україна проти Англії – чи підтримують італійські вболівальники українську збірну

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