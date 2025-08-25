ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
502
Час на прочитання
1 хв

У Німеччині журналістка епічно сконфузилася на футбольному матчі – відео курйозу

Жінка потрапила в дуже незручну ситуацію, коли брала післяматчеве інтерв'ю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Журналістка Катаріна Кляйнфельдт і капітан "Вердера" Марко Фрідль

Журналістка Катаріна Кляйнфельдт і капітан "Вердера" Марко Фрідль / Скриншот відео

Журналістка Sky Sports Катаріна Кляйнфельдт вляпалася в курйоз після матчу 1-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26 між франкфуртським "Айнтрахтом" і бременським "Вердером".

Поєдинок завершився домашньою перемогою "Айнтрахта" з рахунком 4:1.

Після фінального свистка капітан "Вердера" Марко Фрідль обмінявся футболками з гравцем "Айнтрахта" і прийшов давати інтерв'ю у формі франкфуртського клубу.

Журналістка не впізнала Фрідля і, вирішивши, що поруч з нею гравець "Айнтрахта", звернулася до нього з несподіваним запитанням: "Ви задоволені перемогою?"

Капітана бременців таке запитання спантеличило. Фрідль нервово посміхнувся та відповів журналістці: "Взагалі-то я гравець "Вердера", та пішов з інтерв'ю.

Пізніше захисник зізнався, що подібного з ним ще ніколи не траплялося, і назвав ситуацію "курйозною" і "трохи безглуздою".

"Я розмовляв з нею перед грою. Через 90 хвилин вона мене вже не впізнає. Це дивно і трохи смішно", – сказав 27-річний австрієць.

Наступного дня після матчу Катаріна спробувала пояснити свій конфуз.

"Перед матчем я брала інтерв'ю у Марко Фрідля біля автобуса. Після фінального свистка футболка "Айнтрахта", на жаль, просто збила мене з пантелику, тому я припустилася помилки", – цитує журналістку Faz.net.

Раніше повідомлялося, що "Баварія" з хет-триком Гаррі Кейна рознесла "РБ Лейпциг" у матчі-відкритті нового сезону Бундесліги.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie