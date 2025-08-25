У Німеччині журналістка епічно сконфузилася на футбольному матчі – відео курйозу

Журналістка Катаріна Кляйнфельдт і капітан "Вердера" Марко Фрідль / Скриншот відео

Журналістка Sky Sports Катаріна Кляйнфельдт вляпалася в курйоз після матчу 1-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26 між франкфуртським "Айнтрахтом" і бременським "Вердером".

Поєдинок завершився домашньою перемогою "Айнтрахта" з рахунком 4:1.

Після фінального свистка капітан "Вердера" Марко Фрідль обмінявся футболками з гравцем "Айнтрахта" і прийшов давати інтерв'ю у формі франкфуртського клубу.

Журналістка не впізнала Фрідля і, вирішивши, що поруч з нею гравець "Айнтрахта", звернулася до нього з несподіваним запитанням: "Ви задоволені перемогою?"

Капітана бременців таке запитання спантеличило. Фрідль нервово посміхнувся та відповів журналістці: "Взагалі-то я гравець "Вердера", та пішов з інтерв'ю.

Пізніше захисник зізнався, що подібного з ним ще ніколи не траплялося, і назвав ситуацію "курйозною" і "трохи безглуздою".

"Я розмовляв з нею перед грою. Через 90 хвилин вона мене вже не впізнає. Це дивно і трохи смішно", – сказав 27-річний австрієць.

Наступного дня після матчу Катаріна спробувала пояснити свій конфуз.

"Перед матчем я брала інтерв'ю у Марко Фрідля біля автобуса. Після фінального свистка футболка "Айнтрахта", на жаль, просто збила мене з пантелику, тому я припустилася помилки", – цитує журналістку Faz.net.

